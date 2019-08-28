Отопление подадут в школы и детские сады Мурманской области

До 1 сентября в муниципалитетах Мурманской области стартует отопительный сезон. Тепло подадут в школы и детские сады.

По данным заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры, регион можно считать готовым к отопительному сезону. Работы практически завершены в Кировске, Полярных Зорях, Ловозерском, Терском и Ковдорском районах. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В жилых домах региона отопление начнут включать после 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в социальных объектах Мурманска, Ковдора и Оленегорска отопление начали подавать в начале августа. Ситуация с жилыми домами оказалась более сложной. Для них отопительный сезон завершился в середине июня, поэтому к началу августа не на всех территориях удалось провести профилактику теплосетей и котельных.