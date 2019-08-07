В Общественной палате раскритиковали идею включать отопление летом

Инициатива депутата Госдумы Василия Власова о включении отопления в домах летом во время похолодания не реализуема на практике. Об этом в эфире НСН рассказал председатель комиссии по ЖКЗ, строительству и дорогам общественной палаты РФ Игорь Шпектор.

«Котельные сейчас находятся в состоянии выполнения предкапитального и капитального ремонта. Его остановить, вдруг запускать котел или насосное оборудование, которые к этому не готовы, не реально», — пояснил Шпектор.

Он также отметил, что целью остановки являются не только экономические вопросы, связанные с платой за тепловую электрическую энергию, но и подготовка отопительных систем к зиме.

Ранее 7 августа сообщалось, что депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил запускать отопление в домах во время летнего похолодания. Он пояснил, что в июле и начале августа получил множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах.

«Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Депутат добавил, что многие граждане считают необходимым включать отопление, когда температура воздуха на улице падает ниже климатической нормы.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», в Гидрометцентре заявили, что в первой половине августа на европейской территории страны температура воздуха опустится ниже характерной для этого времени года климатической нормы.