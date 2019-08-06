В Нарьян-Маре из-за холодов возобновят отопительный сезон

Отопительный сезон возобновят в Нарьян-Маре со среды, 7 августа, из-за установившихся в регионе холодов, сообщается на сайте мэрии.

Согласно постановлению городской администрации, в первую очередь теплом обеспечат дошкольные образовательные учреждения и другие социально значимые объекты. Подключение жилого фонда будет производиться «по мере готовности». При этом сроки отключения тепла будут варьироваться в зависимости от повышения среднесуточной температуры воздуха.

Отопительный сезон в Нарьян-Маре завершился 29 июня 2019 года. Однако в соответствии с постановлением правительства России он может быть возобновлен, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура на улице составляет ниже +8 градусов.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, в четверг, 8 августа, в городе будет пасмурно и до 9 градусов тепла. В ночные часы температура воздуха опустится до 6 градусов. Аналогичная погода сохранится в пятницу и субботу.

В воскресенье, 11 августа, максимальная температура воздуха составит 7 градусов тепла. В ночь на понедельник похолодает до 3 градусов выше нуля. Возможны осадки в виде мокрого снега.

Ранее сообщалось, что ночь на 5 августа стала самой холодной в Москве за текущее лето. Температура воздуха в столице составила всего 6,7 градуса выше нуля. Предыдущий минимум температуры фиксировался 4 июня и 31 июля — 8,3 градуса.