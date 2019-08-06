Прямой эфир

В Нарьян-Маре из-за холодов возобновят отопительный сезон

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отопительный сезон возобновят в Нарьян-Маре со среды, 7 августа, из-за установившихся в регионе холодов, сообщается на сайте мэрии.

Исправить с помощью зонда: точность прогнозов погоды вырастет вдвое
Новую систему уже внедряет Росгидромет

Согласно постановлению городской администрации, в первую очередь теплом обеспечат дошкольные образовательные учреждения и другие социально значимые объекты. Подключение жилого фонда будет производиться «по мере готовности». При этом сроки отключения тепла будут варьироваться в зависимости от повышения среднесуточной температуры воздуха.

Отопительный сезон в Нарьян-Маре завершился 29 июня 2019 года. Однако в соответствии с постановлением правительства России он может быть возобновлен, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура на улице составляет ниже +8 градусов.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, в четверг, 8 августа, в городе будет пасмурно и до 9 градусов тепла. В ночные часы температура воздуха опустится до 6 градусов. Аналогичная погода сохранится в пятницу и субботу.

В воскресенье, 11 августа, максимальная температура воздуха составит 7 градусов тепла. В ночь на понедельник похолодает до 3 градусов выше нуля. Возможны осадки в виде мокрого снега.

Ранее сообщалось, что ночь на 5 августа стала самой холодной в Москве за текущее лето. Температура воздуха в столице составила всего 6,7 градуса выше нуля. Предыдущий минимум температуры фиксировался 4 июня и 31 июля — 8,3 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей
Летняя погода вернется в Москву в среду

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017