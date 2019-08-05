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Летняя погода вернется в Москву в среду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».

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По словам синоптиков, в первые дни рабочей недели в центральной части России сохранится пасмурная погода, местами пройдут дожди. В дневные часы столбик термометра не поднимется выше плюс 18.

«Во второй половине периода на Русскую равнину станет поступать согретый Гольфстримом воздух, и под аккомпанемент ливней и гроз наконец вернется лето – днем воздух прогреется до +22…+27», — сообщается на сайте центра.

Так, четверг, 8 августа, ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь и даже гроза. В дневные часы столбик термометра поднимется до плюс 25…плюс 27 градусов. Ветер будет дуть западный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

В пятницу в столице вновь пойдут дожди и немного похолодает. Днем воздух прогреется максимум до плюс 16 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 12 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной в Москве за текущее лето. Температура воздуха в столице составила всего 6,7 градуса выше нуля. Предыдущий минимум температуры фиксировался 4 июня и 31 июля — 8,3 градуса.

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