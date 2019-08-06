Отопление начали включать в Мурманской области

В социальные объекты Мурманской области начало поступать тепло. В жилых домах пока еще не завершен подготовительный сезон.

Отопление начало поступать в больницы, поликлиники, дома престарелых и детские сады. Помимо Мурманска, отопительный сезон стартовал в Ковдоре и Оленегорске. В министерстве энергетики и ЖКХ региона отмечают, что с жилыми домами ситуация будет более сложной, пишет ИА «Би-порт». Для них отопительный сезон завершился в середине июня, до текущего момента не на всех территориях завершены ремонт и профилактика теплосетей и котельных.

Проведение плановых работ должно завершиться во второй декаде августа, таким образом, коммунальное хозяйство Мурманской области будет готово к отопительному сезону к 1 сентября.