Выплата при рождении первенца продлена в Мурманской области до 2021 года

В Мурманской области принято решение продлить действие выплаты за рождение первого ребенка. Соответствующие изменения внесли в региональный закон «О ежемесячной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет».

Срок выплаты продлен до 31 декабря 2021 года. Сейчас ее размер составляет 14 тыс. рублей, уточняет ИА «Би-порт».

Получить выплаты могут женщины, которые родили своего первенца до 26 лет и имеют гражданство РФ. Также они должны постоянно проживать на территории Мурманской области.

В 2019 году в регионе зарегистрированы 850 семей, которые получают ежемесячную поддержку.