В Швеции применят крематорий для отопления школы

В шведском городе Вестенфорс для отопления школы будут использовать тепло, выделяемое крематорием. По словам представителей церковного прихода, которому принадлежит школа, никакой этической проблемы в этом нет.

После кремации выделяется газ, в котором много вредных примесей. Чтобы не отравлять атмосферу, его фильтруют. Перед фильтрацией газ остужают, в этот момент и выделяется тепло, которое будет использовано для обогрева помещений, передает «РИА Новости».

Аналогичным образом в Швеции уже используют тепло от мусоросжигательных заводов.

Ранее в августе власти шведского города Экильстуна потребовали от местных попрошаек получить лицензию на эту деятельность. Заполнить заявление на патент можно онлайн или в полицейском участке, предъявив действительное удостоверение личности.