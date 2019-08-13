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В Швеции применят крематорий для отопления школы

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Фото: Depositphotos
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В шведском городе Вестенфорс для отопления школы будут использовать тепло, выделяемое крематорием. По словам представителей церковного прихода, которому принадлежит школа, никакой этической проблемы в этом нет.

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После кремации выделяется газ, в котором много вредных примесей. Чтобы не отравлять атмосферу, его фильтруют. Перед фильтрацией газ остужают, в этот момент и выделяется тепло, которое будет использовано для обогрева помещений, передает «РИА Новости».

Аналогичным образом в Швеции уже используют тепло от мусоросжигательных заводов.

Ранее в августе власти шведского города Экильстуна потребовали от местных попрошаек получить лицензию на эту деятельность. Заполнить заявление на патент можно онлайн или в полицейском участке, предъявив действительное удостоверение личности.

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