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В МЧС заявили о готовности России к отопительному сезону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия готова к отопительному сезону на 90%. Об этом 23 сентября заявили на селекторном совещании Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) под руководством замглавы ведомства Павла Барышева.

«Общая готовность к отопительному сезону в России составляет более 88%», — приводит RT слова представителя ведомства. МЧС участвует в подготовке систем жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Как напоминает НСН со ссылкой на слова заммэра столицы Петра Бирюкова, Москва также готова к отопительному сезону, все работы по подготовке к нему завершились. В частности, проведен профилактический ремонт теплосетей, газопроводов, котельных, воздушных линий электропередач. Всего к зиме подготовили больше 73 тыс. объектов, включая свыше 33 тыс. многоквартирных домов, где проверили системы отопления, отрегулировали температурно-влажностный режим чердаков, закрыли и остеклили слуховые окна, провели ремонт крыш и ограждений, где это требовалось.

Ранее 23 сентября сообщалось, что в Москве началась подача тепла в жилые многоквартирные дома, административные и промышленные здания.

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