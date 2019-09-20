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Бирюков анонсировал досрочную подачу отопления в соцучреждения Москвы

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Подача тепла в социальные учреждения Москвы начнется досрочно. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков в пятницу, 20 сентября.

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«Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам», — цитирует Бирюкова ТАСС.

Вице-мэр напомнил, что по действующим нормам отопительный сезон начинается, после того как в течение пяти дней продержится температура ниже плюс 8 градусов.

18 сентября в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29, пока будет проводиться включение отопления, и узнать о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае проблем.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город готов к отопительному сезону.

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