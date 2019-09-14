Эксперт по энергетике рассказал про переход населения Украины на дрова

Украинские граждане отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за того, что уровень жизни в стране продолжает падать. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ центра мировой экономики и международных отношений академии наук Украины Валентин Землянский в эфире телеканала «112».

По его словам, отказ от потребления газа становится всё более массовым. При этом, отмечает эксперт, альтернативы практически нет, кроме дровяного отопления.

Землянский считает, что с социально-экономической точки зрения динамика складывается крайне негативная, пишет «РИА Новости».

В июне глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что с 2014 года цены на газ для украинцев выросли на 1090%, а коммунальные платежи — на 740%, стоимость тепла — на 1225%.

12 июня в администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что глава государства ранее шутил о высоких тарифах, но никогда не обещал их снизить.