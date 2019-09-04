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На Украине заявили об угрозе тотального блэкаута

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украине грозит блэкаут, так как поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу не компенсируют Киеву дефицит этого топлива, заявил украинский экономист Алексей Кущ.

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По его словам, импорт газа на Украину через Польшу лишь небольшой страховочный трос, но он не спасет страну от проблем с топливом зимой. При этом заявления украинских властей о том, что такие поставки восполнят дефицит, создают ложную иллюзию.

«Такая тема звучит на фоне грядущего энергетического блэкаута: Москва может резко сократить транзит газа через нашу территорию. В этом плане, конечно, такие заявления не очень позитивны. Потому что они создают ложную иллюзию», — приводит его слова издание «Факты».

По словам Куща, спасти Украину могут два варианта — переговоры об участии в проекте нового Трансанатолийского газопровода TANAP и совместный проект Турции, Катара и Украины по поставкам СПГ в Одессу.

Однако эти варианты трудноосуществимы, поэтому Украина продолжает реэкспорт российского газа из Европы.

«Пока мы занимаемся абсурдом — реэкспортом из Люксембурга, Швейцарии, Польши, Чехии российского газа. Нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой», — добавил Кущ.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы.

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