На Украине заявили об угрозе тотального блэкаута

Украине грозит блэкаут, так как поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу не компенсируют Киеву дефицит этого топлива, заявил украинский экономист Алексей Кущ.

По его словам, импорт газа на Украину через Польшу лишь небольшой страховочный трос, но он не спасет страну от проблем с топливом зимой. При этом заявления украинских властей о том, что такие поставки восполнят дефицит, создают ложную иллюзию.

«Такая тема звучит на фоне грядущего энергетического блэкаута: Москва может резко сократить транзит газа через нашу территорию. В этом плане, конечно, такие заявления не очень позитивны. Потому что они создают ложную иллюзию», — приводит его слова издание «Факты».

По словам Куща, спасти Украину могут два варианта — переговоры об участии в проекте нового Трансанатолийского газопровода TANAP и совместный проект Турции, Катара и Украины по поставкам СПГ в Одессу.

Однако эти варианты трудноосуществимы, поэтому Украина продолжает реэкспорт российского газа из Европы.

«Пока мы занимаемся абсурдом — реэкспортом из Люксембурга, Швейцарии, Польши, Чехии российского газа. Нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой», — добавил Кущ.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы.

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