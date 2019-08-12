Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, уступила РФ только Катару.

Приходько также напомнил, что в прошлом году Россия достигла рекордных значений по поставкам газа в Европу, и в этом году сохранится примерно тот же показатель.

«Россия является крупнейшим и надежным поставщиком «голубого топлива» в Европу. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 млрд кубометров», - цитирует Приходько «РИА Новости».

9 августа западные эксперты заявили о стремлении США вывести на европейский рынок свой СПГ и «отобрать у России лакомый кусок».