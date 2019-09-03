В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

По его словам, в настоящее время на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.

«В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», — сказал Волынец в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что причиной такой ситуации стала проблема с ценообразованием на ресурсы.

Схожее мнение в конце августа выразил и эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич. По его словам, Украина стала меньше закупать российского угля и даже не смогла договориться с Белоруссией о реверсе антрацита. По его мнению, Киеву стоит закупать более дорогой уголь в Колумбии.

По официальным данным, в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тыс. тонн угля при ежедневном расходе в 49 тыс. тонн, пишет «РИА Новости». Год назад они составляли 1,4 млн тонн. Украина тратит запасы угля вдвое быстрее, чем пополняет.

16 августа на Украине рассказали о последствиях от возможной потери транзита российского газа.