Прямой эфир

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

0
Фото: ТАСС/Александр Колбасов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

По его словам, в настоящее время на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.

«В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», — сказал Волынец в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что причиной такой ситуации стала проблема с ценообразованием на ресурсы.

Схожее мнение в конце августа выразил и эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич. По его словам, Украина стала меньше закупать российского угля и даже не смогла договориться с Белоруссией о реверсе антрацита. По его мнению, Киеву стоит закупать более дорогой уголь в Колумбии.

По официальным данным, в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тыс. тонн угля при ежедневном расходе в 49 тыс. тонн, пишет «РИА Новости». Год назад они составляли 1,4 млн тонн. Украина тратит запасы угля вдвое быстрее, чем пополняет.

16 августа на Украине рассказали о последствиях от возможной потери транзита российского газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Премьер Украины назвал приоритетом подготовку к переговорам по транзиту газа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019