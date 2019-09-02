Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%. Об этом он рассказал в ходе встречи членов кабинета министров, руководства Верховной рады и силовых структур с президентом Владимиром Зеленским 2 сентября.

По словам Гончарука, этот шаг поспособствует появлению в стране около миллиона новых рабочих мест. Он также обозначил и другие цели, среди которых развитие инфраструктуры, улучшение качества связи, пересмотр прожиточного минимума и тарифов ЖКХ.

«За пять лет 24 тыс. км дорог нужно привести в нормальное состояние. Обеспечить деятельность 15 аэропортов и минимум 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю страну качественным скоростным интернетом», — приводит слова Гончарука ТАСС.

29 августа украинский премьер запланировал избавить налоговую службу от коррупции и искоренить контрабанду. Он призвал принять в течение года все необходимые системные структурные законопроекты.

Ранее в тот же день Верховная рада Украины утвердила Гончарука премьер-министром страны. Кандидатуру внес в парламент украинский лидер Владимир Зеленский. «За» проголосовали 290 депутатов.

В мае 2019 года Гончарук был назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, позже — офиса президента Украины, где отвечал за блок экономического развития и продолжения реформ.