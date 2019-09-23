В Москве началась подача тепла в жилые дома

В Москве началась подача тепла в жилые многоквартирные дома, административные и промышленные здания. Процесс подключения может занять до пяти дней, отметил вице-мэр города Петр Бирюков.

Подача тепла началась в соответствии с действующим регламентом — после того как среднесуточная температура опустилась ниже плюс 8 градусов, передает ТАСС.

По словам Бирюкова, в некоторых домах отопление включили раньше. Это произошло в том случае, если они находятся на одном тепловом пункте с социальными учреждениями.

20 сентября вице-мэр заявил, что социальные учреждения в Москве начнут отапливать досрочно по их заявкам.

Ранее в сентябре в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29, пока будет проводиться включение отопления, и узнать о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае проблем.