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В Москве началась подача тепла в жилые дома

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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В Москве началась подача тепла в жилые многоквартирные дома, административные и промышленные здания. Процесс подключения может занять до пяти дней, отметил вице-мэр города Петр Бирюков.

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Подача тепла началась в соответствии с действующим регламентом — после того как среднесуточная температура опустилась ниже плюс 8 градусов, передает ТАСС.

По словам Бирюкова, в некоторых домах отопление включили раньше. Это произошло в том случае, если они находятся на одном тепловом пункте с социальными учреждениями.

20 сентября вице-мэр заявил, что социальные учреждения в Москве начнут отапливать досрочно по их заявкам.

Ранее в сентябре в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29, пока будет проводиться включение отопления, и узнать о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае проблем.

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