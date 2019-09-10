Отопление включили в большей части детсадов и школ Якутска

В Якутске включили отопление в 59 из 62 детских садов и в 50 из 52 школ. В остальных теплоснабжение запустят сегодня, 10 сентября.

Как сообщила директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаала Егинова, теплоснабжающие организации готовы к новому отопительному сезону на 100%. Отставание от графика, которое было зафиксировано в Якутске на прошлой неделе, исправляется в оперативном порядке.

Что касается жилого фонда, то он, по заверениям представителей коммунальных служб, тоже полностью готов к подключению тепла. Дата начала отопительного сезона зависит от температурного графика.

Начнется он не позже 15 сентября. Если жильцы хотят, чтобы это произошло раньше, они должны обратиться в свою управляющую компанию, уточняет ИА SakhaNews.