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Директор предприятия в Якутске подозревается в краже на 580 тыс. рублей

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В Якутске директор теплоснабжающей организации подозревается в крупной краже на 580 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Саха (Якутия).

В полицию с заявлением обратился представитель предприятия. По его словам, пропали стальные трубы стоимостью 580 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 28-летнего начальника цеха, пишет ИА SakhaNews.

Выяснилось, что подозреваемый заранее продумал преступление и нашел покупателей. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Накануне стало известно, что экс-директора школы Чурапчинского района Якутии обвинили в хищении денег, выделенных на ремонт отопления учебного заведения. Материалы уголовного дела передали в суд.

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