Житель Воркуты незаметно вынес из магазина сигареты на 70 тыс. рублей

В Воркуте возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже из магазина 54 блоков сигарет.

Недостачу на общую сумму в 70 тыс. рублей выявили во время ревизии торгового предприятия. Полицейские установили, что к хищениям причастен один из сотрудников магазина.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции, после закрытия магазина мужчина вернулся на свое рабочее место, взял сигаретные блоки, переложил их в пакеты и унес с собой.

Большую часть похищенного полицейским удалось изъять. Дело возбудили по статье «Кража».