Посол КНР ответил на обвинения в краже американских технологий

Посол КНР на Украине Ду Вэй прокомментировал обвинения Вашингтона в адрес Пекина в краже военных технологий. Как сообщает в пятницу, 30 августа, «РИА Новости», с такими обвинениями выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Высказывания господина Болтона, что якобы Китай крадет технологии других стран, — это чистой воды клевета», — заявил Ду Вэй.

28 августа Болтон сообщил, что в Белом доме обеспокоены «уходом военных технологий в Китай».

«Мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они по большому счету просто украли его», — сказал он.

6 августа Болтон также выступал с обвинениями в адрес Китая: он возложил на Пекин ответственность за выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Китай, не будучи участником договора, заполучил тысячи таких ракет. Болтон отметил, что Вашингтон вышел из соглашения, чтобы разместить свои боевые установки на Дальнем Востоке для сдерживания КНР.