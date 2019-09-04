Директора школы в Якутии обвинили в краже денег на ее ремонт

Экс-директора школы Чурапчинского района Якутии обвинили в хищении денег, выделенных на ремонт отопления учебного заведения. Материалы уголовного дела передали в суд.

Как установило следствие, в сентябре 2017 года бывший директор школы – детского сада заключил договор с МУП «Чурапча-Проект» о прокладке тепловых сетей в образовательном учреждении. Из районного бюджета на эти цели было выделено около 324 тыс. рублей.

Предусмотренные договором работы так и не были выполнены. Директор школы ввел в заблуждение подрядчика, и тепловые сети за счет бюджета были проведены на территории частного дома.

Во время следствия обвиняемый возместил в полном объеме причиненный ущерб, пишет ИА SakhaNews.