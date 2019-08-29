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Липчанина насмерть ударило током при попытке обрезать провод ЛЭП

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В Грязинском районе Липецкой области 26-летний мужчина получил удар током при попытке снять провод с высоковольтной линии электропередачи. Спасти его не удалось.

Инцидент произошел 27 августа недалеко от села Княжья Байгора. Трое мужчин сняли около 6 км провода с линий электропередачи, но при попытке обрезать очередной участок одного из нарушителей ударило током. Его подельники вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось, пишет LipetskMedia.

Как сообщает пресс-служба энергетической компании, в 2019 году это уже второй случай энерговоровства на объектах «Россети Центр Липецкэнерго», который закончился смертельным исходом. В мае житель Усманского района погиб при попытке украсть оборудование с подстанции.

Компания напоминает, что приближаться к энергообъектам опасно для жизни.

В конце июня сообщалось, что в Карелии погиб 17-летний подросток, который забрался в трансформаторную подстанцию на территории бывшего лесозавода.

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