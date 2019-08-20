Новые автобусы пополнили автопарки в Якутске

В Якутск прибыли 27 новых автобусов для обновления автопарка муниципального и частных перевозчиков. Церемония вручения ключей состоялась на площади Орджоникидзе во вторник, 20 августа.

Как отметил заместитель главы города Михаил Воробьев, в единственном экземпляре приобретен низкопольный автобус с пандусом для маломобильных граждан. Его опробуют в условиях якутской зимы и примут решение о приобретении партии, пишет ИА SakhaNews.

В общей сложности город получил пять автобусов «КАВЗ», два «ЛиАЗа» и 20 «ПАЗов». Новая техника выйдет на маршруты в скором времени.

После торжественной церемонии на площади состоялся праздничный концерт.

Ранее стало известно, что в Брянске автобусный парк обновят на 730 млн рублей. На эти средства планируется приобрести порядка 100 единиц техники.