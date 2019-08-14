Жители Тамбова пожаловались на переплату за проезд на транспорте

В Тамбовской области пассажирам вернут деньги, переплаченные за проезд. Ситуация с неправильной суммой возникла после повышения тарифов на пассажирские перевозки.

С 10 августа в регионе подорожал проезд на общественном транспорте. Для тех, кто пользуется безналичной оплатой, стоимость проезда обходится дешевле на 2 рубля. Однако в некоторых автобусах с банковских карт ошибочно списывалась сумма, соответствующая стоимости проезда при оплате наличным способом. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Жалобы были зафиксированы в Тамбове, а также в Мичуринске. По данным областного управления автодорог и транспорта, для перехода на новую тарифную систему перевозчики должны были обновить данные в терминалах, но не все успели это сделать. Пассажиры смогут вернуть переплаченные средства при обращении к «Оператору транспортных систем».