Общественный транспорт в Туле оборудовали беспроводным интернетом

Точки Wi-Fi появились в общественном транспорте Тулы. Пассажиры смогут пользоваться интернетом без лимита.

Подвижной состав, оборудованный Wi-Fi, обозначен специальными значками. Точки доступа есть в 83 троллейбусах, 50 трамваях и 123 автобусах. Об этом сообщают «Тульские известия».

Входящая скорость предусмотрена в интервале от 256 Кбит/с до 10 Мбит/с в местах покрытия 4G на маршруте. В каждом транспортном средстве одновременно подключиться могут 50 пользователей.

Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место в мировом рейтинге по количеству бесплатных точек доступа Wi-Fi. По этому показателю российской столице удалось обогнать Нью-Йорк, Токио и Лондон. Лидерами рейтинга стали Сингапур и Сеул.