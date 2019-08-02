Прямой эфир

Общественный транспорт в Туле оборудовали беспроводным интернетом

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Точки Wi-Fi появились в общественном транспорте Тулы. Пассажиры смогут пользоваться интернетом без лимита.

Подвижной состав, оборудованный Wi-Fi, обозначен специальными значками. Точки доступа есть в 83 троллейбусах, 50 трамваях и 123 автобусах. Об этом сообщают «Тульские известия».

Входящая скорость предусмотрена в интервале от 256 Кбит/с до 10 Мбит/с в местах покрытия 4G на маршруте. В каждом транспортном средстве одновременно подключиться могут 50 пользователей.

Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место в мировом рейтинге по количеству бесплатных точек доступа Wi-Fi. По этому показателю российской столице удалось обогнать Нью-Йорк, Токио и Лондон. Лидерами рейтинга стали Сингапур и Сеул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский интернет-провайдер протестирует сеть 5G
Около 700 учреждений Хабаровского края к 2022 году подключат к интернету

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017