Новые пассажирские автобусы прибыли во Владивосток

Во Владивосток прибыла первая партия пассажирских автобусов «ЛиАЗ» и «ПАЗ». Новая техника выйдет на маршруты города в сентябре этого года.

Первая партия из 14 автобусов поступила в распоряжение МУП «ВПОПАТ-1». Они оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда и камерами видеонаблюдения, сообщает ИА PrimaMedia.

В общей сложности во Владивосток должен прибыть 91 новый автобус.

По словам начальника управления транспорта городской администрации Александра Иванова, вся техника отвечает требования программы «Доступная среда». В них устроены автоинформаторы и табло с бегущей строкой.

Некоторые автобусы оборудованы пандусами и специальным местом в салоне для пассажиров на инвалидных колясках.

В конце июля в центре Владивостока презентовали автобусы, предназначенные для комфортной перевозки маломобильных людей. Пять машин марки «ГАЗ» будут бесплатно доставлять инвалидов-колясочников и их сопровождающих.

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