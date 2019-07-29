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Детскую поликлинику отремонтируют во Владивостоке

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Во Владивостоке в 2019 году отремонтируют детскую поликлинику № 6. Обновление ждет педиатрическое отделение, а к осени закупят медицинское оборудование и появится специальная комната для грудничков.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой администрации, ремонт проходит в рамках программы «Бережливая поликлиника» нацпроекта «Здравоохранение». Работы должны завершиться в этом году.

По словам главврача поликлиники Инны Зеленковой, после обновления появится открытая регистратура, а в скором времени установят специальную кнопку вызова для маломобильных пациентов и табло с расписанием врачей.

По словам сотрудников медучреждения, в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы в поликлинику поступит новое оборудование и будет создана специальная комната для кормления грудничков и детей раннего возраста.

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