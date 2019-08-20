Автобусный парк обновят в Брянске за 730 млн рублей

Брянская областная дума перераспределила средства в бюджете. 730 млн рублей направят на закупку новых автобусов для регионального центра.

Предполагается, что на такую сумму для Брянска закупят порядка 100 новых машин. Это позволит внести изменения в систему общественного транспорта города и увеличить конкуренцию среди водителей маршруток. Власти не исключают, что в дальнейшем город удастся избавить от маршруток, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Также транспорт закупят для районов Брянской области. На эти цели выделено 300 млн рублей.

На закупку спецтехники для коммунального хозяйства из бюджета направят 130 млн рублей.