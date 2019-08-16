Расписание электричек в Брянской области изменят

В Брянской области расписание пригородных поездов изменится с 24 августа. График движения скорректируют для пяти электричек, курсирующих на Дятьковском и Орловском направлениях.

Так, поезда будут отравляться и прибывать в конечный пункт раньше обычного. Речь идет о дневных электричках на участках Брянск-Орловский–Дятьково, Орел–Брянск-Орловский и Фаянсовая–Дятьково.

Московская железная дорога обратилась к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием. Это можно сделать на станциях, остановочных пунктах и на сайте ОАО «РЖД», пишет интернет-газета «Брянские новости».