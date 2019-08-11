Мультифандомный «Греча-фест» состоялся в Брянске

В Брянске провели фестиваль «Греча-фест», который назвали мультифандомным. Его площадкой стал Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина.

Молодежь, увлеченная японскими и западными анимацией, комиксами, видеоиграми и кинематографом, решила в этом году рассказать о египетских мифах. В конкурсной программе были танцы, пение театрализованные номера. Можно было посмотреть выставку фотографий и картин, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В конце июня в Брянске прошел международный фестиваль «Славянское единство», посвященный Дню партизан и подпольщиков. Для горожан организовали интерактивную экскурсию и праздничный митинг. Затем выступили творческие коллективы Белоруссии и России.