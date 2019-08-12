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Ремонт краеведческого музея в Брянской области завершат в ноябре

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В Клинцах Брянской области продолжается ремонт памятника архитектуры «Дом нотариуса Чикилевского», известного также как краеведческий музей. Завершить работы планируют в ноябре этого года.

На данный момент рабочие приступили к обновлению фасада и внутренних помещение. Реставрация уникальной кровли здания была завершена еще в декабре 2018 года, уточняет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на сайт местной газеты «Труд».

Внутри музея завершили капремонт фондохранилиза и залов Великой Отечественной войны и послевоенного времени. В планах установить новые двери и обновить кабинеты научных сотрудников.

В июле сообщалось, что в Липецке этой осенью планируют отремонтировать сразу два музея. В краеведческом будет обновлена кровля, а в музее народного и декоративно-прикладного искусства проведут капитальную реставрацию.

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