Прямой эфир

Дендроклумбы обустроили в заповеднике «Брянский лес»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В заповеднике «Брянский лес», который находится в Суземском районе Брянской области, появились дендроклумбы. Коллекцию из 34 видов растений собрали в центральной усадьбе заповедника.

Как рассказала заместитель директора по научной работе «Брянского леса» Елена Ситникова, работа по озеленению центральной усадьбы началась в 2016 году. По ее словам, удалось украсить усадьбу и одновременно создать еще один объект показа для посетителей, пишет NASHBRYANSK.RU.

На клумбах размещены таблички с названиями растений и другой информацией.

Все появившиеся в центральной усадьбе садовые растения имеют «родственные корни» в заповеднике. Идея сотрудников заключалась в том, чтобы показать многоликость форм и сортов растений, которые есть в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восточную часть заповедника «Столбы» благоустроят в Красноярском крае
Жители Курганской области требуют убрать сады из заповедных лесов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017