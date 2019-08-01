Дендроклумбы обустроили в заповеднике «Брянский лес»

В заповеднике «Брянский лес», который находится в Суземском районе Брянской области, появились дендроклумбы. Коллекцию из 34 видов растений собрали в центральной усадьбе заповедника.

Как рассказала заместитель директора по научной работе «Брянского леса» Елена Ситникова, работа по озеленению центральной усадьбы началась в 2016 году. По ее словам, удалось украсить усадьбу и одновременно создать еще один объект показа для посетителей, пишет NASHBRYANSK.RU.

На клумбах размещены таблички с названиями растений и другой информацией.

Все появившиеся в центральной усадьбе садовые растения имеют «родственные корни» в заповеднике. Идея сотрудников заключалась в том, чтобы показать многоликость форм и сортов растений, которые есть в регионе.