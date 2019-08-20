Школы Брянской области подготовили к новому учебному году

В Брянской области все школы завершили подготовку к новому учебному году. Об этом начальник управления МЧС России по регионе Вадим Уваркин сообщил на совещании у губернатора.

«Во всех муниципальных районах и городских округах в образовательных учреждениях нарушений требований пожарной безопасности не выявлено», — приводит слова Уваркина интернет-газета «Брянские новости».

По словам главы регионального МЧС, представители пожарного надзора подписали акты готовности по всем школам в области.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября 2019 года в сельских школах Брянской области отремонтируют девять спортивных залов. В Брянском районе обустроят и оборудуют инвентарем открытую спортплощадку.