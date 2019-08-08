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Детский сад обновят до нового учебного года в Брянской области

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В Злынковском районе Брянской области завершают ремонт детского сада «Светлячок» и общеобразовательной школы. Ход работ проконтролировала директор регионального департамента образования и науки Татьяна Кулешова.

По ее словам, в обоих зданиях «решена извечная проблема текущих крыш». Теперь дети и педагоги будут учиться и работать в комфортных условиях, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Стоимость работ составила около 4 млн рублей. Ремонт планируют завершить к 1 сентября.

Ранее сообщалось о том, что к 1 сентября 2019 года в сельских школах Брянской области отремонтируют девять спортивных залов. В спортзалах перестелят напольное покрытие, поменяют окна, двери, стеновые протекторы, заменят светильники, отремонтируют раздевалки и туалеты.

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