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Девять школьных спортзалов в Брянской области отремонтируют к 1 сентября

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К 1 сентября 2019 года в сельских школах Брянской области отремонтируют девять спортивных залов. Речь идет об учебных заведениях в Карачевском, Суземском, Брянском, Клетнянском, Мглинском, Трубчевском, Унечском районах и Новозыбковском городском округе. В Брянском районе обустроят и оборудуют инвентарем открытую спортивную площадку.

Ремонт проведут в рамках реализации нацпроекта «Образование» и проекта «Единой России» «Детский спорт». По словам координатора партийного проекта, депутата Госдумы Николая Валуева, к ремонтным работам приступили еще в начале июля.

В спортзалах перестелят напольное покрытие, поменяют окна, двери, стеновые протекторы, заменят светильники, отремонтируют раздевалки и туалеты. Общий объем финансирования — более 24 млн рублей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Уже с 5 августа активисты начнут выезжать в школы и посещать спортзалы, которые в этом году были включены в программу реконструкции. Они лично проверят качество уже выполненных работ и готовность залов принять детей в новом учебном году. Первыми инспекторы посетят Трубчевский и Суземский районы.

23 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сокращении аварийности в регионе в первом полугодии 2019 года. Он считает, что это произошло во многом благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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