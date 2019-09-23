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Гидрометцентр анонсировал потепление в Москве в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ближайшие выходные в Москве возможно потепление. Температура воздуха в столице может подняться до 12–13 градусов тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В течение рабочей недели дневная температура будет составлять около 10 градусов, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее метеорологи сообщили, что полноценного бабьего лета в этом году уже не будет, но в последние дни сентября можно ожидать его подобия, «бабушкиного лета».

В ночь на 23 сентября наступила астрономическая осень. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного полушария небесной сферы в Южное. После этого момента говорить о бабьем лете уже некорректно, отметила сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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