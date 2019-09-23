Синоптики сообщили о наступлении астрономической осени

В ночь на 23 сентября наступила астрономическая осень, поэтому жителям Москвы не стоит рассчитывать на приход бабьего лета, сообщила сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 23 сентября.

«После того как у нас (в Москве. — Ред.) наступила астрономическая осень, после дня осеннего равноденствия, говорить о бабьем лете уже некорректно», — сказала синоптик, ее слова приводит «РИА Новости».

Сегодня, в 10:50 по мск (в 7:50 по всемирному времени) наступил день осеннего равноденствия, которое сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из северного полушария небесной сферы в южное. Теперь ночь в северном полушарии планеты становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии — короче, там наступает астрономическая весна.

Бабье лето — длительный период теплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Он связан с устойчивым антициклоном. Бабье лето наступает после значительного похолодания и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только один раз в год.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре сообщили, что в центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю. Среднесуточная температура составит 6–7 градусов, что ниже климатической нормы и характерно для октября.