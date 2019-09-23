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В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России

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Фото: агентство городских новостей Москва
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В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю. Об этом 23 сентября рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Погодная аномалия покинет столицу к концу недели с наступлением первых заморозков

По ее словам, среднесуточная температура составит всего 6-7 градусов. Это ниже климатической нормы и характерно для октября.

Так, в понедельник в центральных областях столбики термометров покажут от +6 до +13 градусов. Ночью 24 и 25 сентября ночью ожидаются заморозки до минус трех.

На севере Центрального округа возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, пишет «Российская газета». До конца недели погода существенно не изменится.

Значительное похолодание, дожди с мокрым снегом возможны в понедельник в Татарстане. При этом ветер усилится до 16-21 м/с.

Заморозки придут и южных районы. В Карачаево-Черкесии, Ростовской и Волгоградской областях ночью до минус 3 градусов. Дожди и сильные ветра до 23 м/с ожидаются в Приморье и в Магаданской области.

В Москве и области неделя начнется с облачной погоды, небольших осадков и 9 градусов тепла. Ветер северо-западный, с порывами 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут минус один градус. В течение недели воздух выше 11 градусов не прогреется.

Теплее станет только к следующим выходным. Однако среднесуточные значения будут ниже нормы на 4-5 градусов.

20 сентября иммунологи предупредили россиян о вероятных проблемах со здоровьем из-за аномальной погоды.

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