Россиянам предрекли проблемы со здоровьем из-за аномальной погоды

В последнее время погода в России характеризуется резкими перепадами температур и атмосферного давления, что негативно сказывается на самочувствии людей, рассказал аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

«Плохо то, что очень сильно в последнее время качается атмосферное давление. И из-за этого у людей приличные проблемы с артериальным давлением», — заявил Щепеляев порталу URA.RU.

По его словам, быстрые смены температур также наносят удар по состоянию организма и могут вызвать иммунодепрессию. Это, в свою очередь, повышает риски заболеть ОРВИ и другими вирусными заболеваниями.

«Также на фоне перепадов чаще будут проявляться бактериальные инфекции и протекать менее стандартно», — добавил специалист.

20 сентября Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. Синоптики отметили, что температуры воздуха на территории России будут держаться в пределах нормы, несмотря на резкое похолодание в начале осени. Однако в Центральном округе страны ожидается сильный мороз.