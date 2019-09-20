Прямой эфир
Сюжет:

Россиянам предрекли проблемы со здоровьем из-за аномальной погоды

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последнее время погода в России характеризуется резкими перепадами температур и атмосферного давления, что негативно сказывается на самочувствии людей, рассказал аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

Нездоровая атмосфера: «барическая пила» увеличит число пациентов на 30%
Погодная аномалия покинет столицу к концу недели с наступлением первых заморозков

«Плохо то, что очень сильно в последнее время качается атмосферное давление. И из-за этого у людей приличные проблемы с артериальным давлением», — заявил Щепеляев порталу URA.RU.

По его словам, быстрые смены температур также наносят удар по состоянию организма и могут вызвать иммунодепрессию. Это, в свою очередь, повышает риски заболеть ОРВИ и другими вирусными заболеваниями.

«Также на фоне перепадов чаще будут проявляться бактериальные инфекции и протекать менее стандартно», — добавил специалист.

20 сентября Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. Синоптики отметили, что температуры воздуха на территории России будут держаться в пределах нормы, несмотря на резкое похолодание в начале осени. Однако в Центральном округе страны ожидается сильный мороз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
В МИЦ «Известия» расскажут о погоде на осень. Трансляция

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019