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Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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На этой неделе количество пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, по прогнозам врачей, может вырасти на 30%. Причиной этому станет «барическая пила». Так синоптики называют резкие колебания атмосферного давления.

Европейская часть России оказалась под воздействием североатлантического циклона, который принес с собой дожди и похолодание. Кроме того, медики предупредили, что резкие перепады давления будут ощутимы для всех метеозависимых людей.

По словам врача-невролога ГКБ №40 Москвы Эвелины Плиевой, в ближайшие дни самое главное — контролировать артериальное давление и сердечный пульс, а вот пить какие-либо лекарства не очень целесообразно.

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.

В центре «Фобос» отметили, что помимо осадков на этой неделе в столице появятся и первые «белые мухи» — вкрапления небольшого мокрого снега.

Как долго продержится неустойчивая погода и когда в Москву придут первые заморозки, читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нездоровая атмосфера: «барическая пила» увеличит число пациентов на 30%

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