Нездоровая атмосфера: «барическая пила» увеличит число пациентов на 30%

Столичные врачи прогнозируют на этой неделе 30-процентный рост числа пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс . Связано это с тем, что европейская часть России оказалась в зоне североатлантического циклона, который принес с собой не только похолодание, но и проблемы для метеочувствительных людей. Как предупредили специалисты центра «Фобос», в ближайшие дни по столице пройдет «барическая пила» — так синоптики называют резкие колебания атмосферного давления. Продержится это явление практически всю неделю. Возвращение атмосферного давления к норме начнется с четверга , сообщили «Известиям» в Гидрометцентре. Тогда же в столицу придут и первые заморозки .

Первый снег

В эти дни самое главное для метеочувствительных людей — контролировать артериальное давление и сердечный пульс , рассказала «Известиям» врач-невролог ГКБ № 40 Москвы Эвелина Плиева. А вот пить какие-либо лекарственные препараты, считает она, не очень целесообразно.

— Как показывает практика, в такие периоды количество пациентов с жалобами на повышенное артериальное давление увеличивается примерно на 30%. А если учесть, что большинство метеочувствительных людей — пожилые, то порой они вызывают врачей, подозревая у себя более серьезное заболевание , — пояснила «Известиям» врач-невролог.

Давление Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ответить на вопрос «Известий» о том, увеличилось ли уже в столичных медучреждениях число пациентов, пострадавших от погодных колебаний, в департаменте здравоохранения Москвы не смогли.

Между тем синоптики центра «Фобос» отметили, что на предстоящей неделе в Москве вместе с дождем появятся и первые «белые мухи» — «вкрапления в осадки небольшого мокрого снега, который тем не менее будет носить исключительно символический, незначительный и мозаичный характер и сразу же будет таять» .

Обычное явление

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что, несмотря на заметные колебания давления, это явление можно считать довольно обычным.

— За сутки с 15 по 16 сентября давление понизилось на 13–15 мм ртутного столба. Начиная с вечера понедельника и до второй половины четверга атмосферное давление будет 733–735 мм (для Москвы нормой считается 745 мм. — «Известия»). И уже вечером в четверг циклон будет уходить на восток и начнется рост давления. В выходные атмосферное давление примет обычное для Москвы значение , — сказал «Известиям» Роман Вильфанд.

Давление Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По его словам, в природе редко, но бывают процессы, называемые блокингами. Самым ярким примером такого явления стало лето 2010 года. Тогда над европейской частью России 52 дня стояла область высокого давления, которая в итоге и привела к негативным последствиям.

Роман Вильфанд отметил, что циклон окажет существенное влияние и на температуру — уже к концу рабочей недели можно ожидать ночных заморозков .

— Всё это время ожидаются осадки в виде моросящего дождя, переменная облачность. Каждый день будет происходить понижение температуры на 1–2 градуса. Средняя температура будет 8–12 градусов, а ночная может опуститься и до двух градусов . Кроме того, в ночь на пятницу, когда давление повысится и облачности станет мало, прогнозируем первые заморозки — 1–2 градуса со знаком плюс. В субботу они будут еще заметнее — до 3–4 градусов ниже нуля, — пояснил метеоролог.

Дома лучше

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала «Известиям», что в такие дни людям, остро реагирующим на перемены погоды, лучше находиться дома, по возможности лежать и пить чай с мятой .

Давление Фото: Global Look Press/BAO/http://imagebroker.com/#/search/

— Для метеочувствительных людей перепады атмосферного давления — неприятное событие. Это может сопровождаться снижением или повышением артериального давления, головными болями, небольшой тошнотой. Поэтому, если есть возможность, стоит отпроситься с работы. Придя домой, нужно обязательно лечь так, чтобы ноги были на подушке, слегка приподняты. Эта поза очень расслабляет сосуды. Кроме того, необходимо заварить черный или зеленый чай и добавить в него мяту. Она также хорошо расслабляет сосуды и успокаивает, — посоветовала врач-кардиолог.

Справка «Известий» Термин «барическая пила» не научный, а бытовой. Так принято называть резкие колебания атмосферного давления, которое измеряется в барах, миллиметрах ртутного столба и других единицах. «Пилой» такое явление назвали за сходство графика перепадов давления с режущим полотном этого инструмента. Норма атмосферного давления зависит от расположения местности по отношению к уровню моря. Например, для Санкт-Петербурга она ниже, чем для Москвы, потому что столица находится на географической возвышенности. «Барическая пила» доставляет много неприятностей метеозависимым людям, и полностью избавиться от этой зависимости практически невозможно.