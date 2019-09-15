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В Москве на следующей неделе резко понизится атмосферное давление

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в течение всей следующей недели ожидается резкое понижение атмосферного давления. Об этом ТАСС в воскресенье, 15 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас давление около нормы, но к завтрашнему дню-вечеру давление понизится очень значительно — на 13–15 мм ртутного столба. <…> В течение понедельника, вторника, среды, поскольку Москва будет вблизи центра циклона, будет такое низкое давление. Я бы даже сказал, что очень низкое», — подчеркнул.

По прогнозам Вильфанда, в норму атмосферное давление придет к субботе.

Ранее в воскресенье стало известно, что первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе. Согласно прогнозу, в понедельник в Москве днем будет до 15 градусов тепла, а уже к пятнице в ночные часы температура приблизится к нулевой отметке, местами ожидается до минус двух градусов.

Также метеорологи предупредили о приходе «барической пилы» — резких колебаний атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей. По словам метеорологов, 15 сентября данные показатели будут в норме — 745 мм рт. ст., но уже в понедельник — среду они окажутся на самом дне — 733 мм рт. ст.

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