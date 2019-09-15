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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 15 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Синоптики рассказали, что гостей и жителей Московского региона ожидает облачная погода с прояснениями и небольшой дождь в воскресенье, 15 сентября.

В дневное время в столице похолодает, температура воздуха составит 14-16 градусов тепла, по области местами от 11 до 16 градусов. Ночью температура может опуститься до восьми градусов по Москве и до пяти градусов по Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ветер ожидается переменных направления 3,5-10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Небольшой дождь пройдет преимущественно в Подмосковье. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

14 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что теплая погода может вернуться в Москву в последнюю пятидневку сентября, однако жары ждать не стоит.

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