Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о метеорологической осени в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшую неделю. По его словам, пятница, 13 сентября, станет заключительным днем «бабьего лета».

Исправить с помощью зонда: точность прогнозов погоды вырастет вдвое
Новую систему уже внедряет Росгидромет

«Мы пережили два таких лета — молодое и классическое, по неделе на каждое», — сказал он в беседе с RT. Но теперь на Москву надвигается циклон, уже атаковавший Санкт-Петербург.

«Холодный фронт доберется до нас уже в ночь на 14 сентября, поэтому погода испортится, пойдут дожди», — пообещал Тишковец. Температура воздуха уже в субботу, 14 сентября, упадет на 10 градусов. Днем в Москве ожидается температура воздуха не выше плюс 17 градусов тепла.

В воскресенье столбики термометров покажут те же значения, но в понедельник температура продолжит снижение, а в мегаполисе начнутся дожди. К середине недели ночью будет плюс 3 — плюс 8 градусов, а днем ожидается около 10 градусов. «А это даже холоднее, чем положено по норме. Сегодня мы закрываем метеорологическое лето и вступаем в осень», — отметил синоптик.

По его прогнозу, третья волна «бабьего лета» может прийти в Москву после 27 сентября.

Как предупреждала накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, температура в сентябре будет ниже нормы. Так, с 14 сентября она составит плюс 13–18 градусов и в дальнейшем будет понижаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Москвы в пятницу ждет теплая облачная погода
Погода в Москве побила температурный рекорд 1955 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019