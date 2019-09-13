Синоптики рассказали о метеорологической осени в Москве

Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшую неделю. По его словам, пятница, 13 сентября, станет заключительным днем «бабьего лета».

«Мы пережили два таких лета — молодое и классическое, по неделе на каждое», — сказал он в беседе с RT. Но теперь на Москву надвигается циклон, уже атаковавший Санкт-Петербург.

«Холодный фронт доберется до нас уже в ночь на 14 сентября, поэтому погода испортится, пойдут дожди», — пообещал Тишковец. Температура воздуха уже в субботу, 14 сентября, упадет на 10 градусов. Днем в Москве ожидается температура воздуха не выше плюс 17 градусов тепла.

В воскресенье столбики термометров покажут те же значения, но в понедельник температура продолжит снижение, а в мегаполисе начнутся дожди. К середине недели ночью будет плюс 3 — плюс 8 градусов, а днем ожидается около 10 градусов. «А это даже холоднее, чем положено по норме. Сегодня мы закрываем метеорологическое лето и вступаем в осень», — отметил синоптик.

По его прогнозу, третья волна «бабьего лета» может прийти в Москву после 27 сентября.

Как предупреждала накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, температура в сентябре будет ниже нормы. Так, с 14 сентября она составит плюс 13–18 градусов и в дальнейшем будет понижаться.