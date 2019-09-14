Москвичам посоветовали не парковаться под деревьями из-за ветра

Из-за сильного ветра московским водителям порекомендовали не парковаться под деревьями. Об этом 14 сентября сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

«14 и 15 сентября синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с и температуру около +13. Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами», — посоветовали в ЦОДД.

Ранее в этот же день синоптики спрогнозировали москвичам облачную погоду с прояснениями.

В конце августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.