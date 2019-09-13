Первый снег выпал в двух районах Якутии

Первый снег выпал после града в Удачном Мирнинского района Якутии. По данным местной администрации, снежный покров уже растаял.

Также первый снег зафиксирован в Нерюнгринском районе, передает ИА YakutiaMedia со ссылкой на телеканал «Якутия 24». По данным «Гисметео», в центральных районах республики ожидается ухудшение погоды. Госавтоинспекция призывает водителей быть очень внимательными. Существует большая вероятность обледенения отдельных участков дорог.

7 сентября сообщалось, что на одном из курортов Сочи выпал снег. По данным местных СМИ, столь раннего снегопада регион не видел 30 лет.