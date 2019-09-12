Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, с 14 сентября на севере Центрального округа и в Москве дневная температура понизится до 13-18 градусов тепла. В дальнейшие дни похолодание продолжится. 15 и 16 сентября днем от 11 до 17 градусов, в ночное время от трех до восьми градусов тепла. По словам Паршиной, это уже ниже нормы.

Похожая ситуация складывается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях, а также в Карелии. В этих регионах днем от 13 до 19 градусов тепла, ночью может местами похолодать до двух градусов.

На юге России летнее тепло пока удержится, днем температура воздуха прогреется до +30 градусов. Температура воды на популярных курортах от 25 до 21 градуса.

В Красноярском крае ожидаются дожди, в горах — с мокрым снегом.

Также сообщается, что 12 сентября ра Таймыре уже ожидается снег с дождем, возможно установление временного снежного покрова. Заморозки будут наблюдаться и в Западной Сибири — в ночное время минусовые температуры. В Иркутской области и на Камчатке до пяти градусов мороза, в приморском крае — до -2.

12 сентября в Москве и Московской ожидается области переменная облачность, без осадков, дневная температура воздуха 20-25 градусов. Ветер южный, юго-западный до 8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. В ночь на пятницу в столице температура опустится до 11-13 градусов тепла, в центре города — до 14-16, по области до 8-13 градусов. Возможны порывы ветра до 15 м/с, пишет ТАСС.

11 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в Москве в этот день поднялась до 26,3 градуса. Он стал самым теплым 11 сентября в столице за последние 70 лет.