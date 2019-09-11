В Норильске выпал первый снег

В Норильске (Красноярский край) 11 сентября выпал первый снег, похолодание сопровождает метель. Об этом сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды.

Метеорологи отметили, что в снегопаде в это время года нет ничего удивительного, а метель — это редкое явление, их сезон обычно наступает в конце октября, передает ТАСС.

В Норильске объявили штормовое предупреждение. Школьникам, учащимся второй смены, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия.

Ранее в сентябре сообщалось, что на трех территориях Красноярского края стартовал отопительный сезон. Тепло начало поступать в жилые дома в Эвенкии, на Таймыре и в Туруханском районе.