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В Норильске выпал первый снег

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Фото: zapolyarnaya_pravda
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В Норильске (Красноярский край) 11 сентября выпал первый снег, похолодание сопровождает метель. Об этом сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды.

Метеорологи отметили, что в снегопаде в это время года нет ничего удивительного, а метель — это редкое явление, их сезон обычно наступает в конце октября, передает ТАСС.

В Норильске объявили штормовое предупреждение. Школьникам, учащимся второй смены, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия.

Ранее в сентябре сообщалось, что на трех территориях Красноярского края стартовал отопительный сезон. Тепло начало поступать в жилые дома в Эвенкии, на Таймыре и в Туруханском районе.

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