Австралию впервые за 35 лет накрыло снегом

На юго-востоке Австралии впервые за последние 35 лет выпал снег. Осадки принес антарктический циклон, пришедший с Южного полюса, пояснил старший метеоролог национального бюро гидрометеорологии Дин Стюард.

Так, снегом накрыло штаты Виктория и Новый Южный Уэльс в минувшие выходные, 10 и 11 августа. Снегопад сопровождался холодным и сильным ветром, порывы которого достигали 120 км/ч, пишет The Guardian.

The Weather Channel сообщает об одном погибшем и трех пострадавших при падении дерева в Квинсленде. Из-за непогоды к утру субботы спецслужбы Нового Южного Уэльса получили более 1160 обращений.

«Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом в выходные, никогда не знали метелей, и городские службы были просто не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта. К счастью, снег растаял до наступления новой рабочей недели», — цитирует Стюарда агентство ТАСС.

