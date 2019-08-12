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Австралию впервые за 35 лет накрыло снегом

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Фото: twitter.com
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На юго-востоке Австралии впервые за последние 35 лет выпал снег. Осадки принес антарктический циклон, пришедший с Южного полюса, пояснил старший метеоролог национального бюро гидрометеорологии Дин Стюард.

Так, снегом накрыло штаты Виктория и Новый Южный Уэльс в минувшие выходные, 10 и 11 августа. Снегопад сопровождался холодным и сильным ветром, порывы которого достигали 120 км/ч, пишет The Guardian.

The Weather Channel сообщает об одном погибшем и трех пострадавших при падении дерева в Квинсленде. Из-за непогоды к утру субботы спецслужбы Нового Южного Уэльса получили более 1160 обращений.

«Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом в выходные, никогда не знали метелей, и городские службы были просто не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта. К счастью, снег растаял до наступления новой рабочей недели», — цитирует Стюарда агентство ТАСС.

Последний раз тонкий снежный покров накрыл Гоулберн в 1985 году. По данным News Corp Australia, 12 августа осадки продолжаются в штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс. В ночное время столбики термометров не превышают +9 градусов, а в Голубых горах — не поднимаются выше нулевой отметки, пишет «Газета.ру».

Власти просят местных жителей воздержаться от вождения автомобилей и выбирать безопасные места для парковки. Редкие для Австралии осадки особенно удивили кенгуру.

Тем временем в 11 городах Италии введен «красный» (высший) уровень погодной угрозы из-за жары.

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