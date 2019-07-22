Бунт произошел в воспитательном центре для подростков в Австралии

Беспорядки произошли в центре содержания под стражей несовершеннолетних в населенном пункте Карионг в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщила газета Sydney Morning Herald.

По данным полиции, ночью в центре произошел ничем не спровоцированный бунт и большая группа заключенных (около 20 человек) сбежала из своих камер. Им удалось получить ключи от сарая и вооружиться садовыми инструментами.

В результате она напали на персонал и на других заключенных. Чтобы восстановиться порядок полиции пришлось применить газ. Работники центра до приезда правоохранителей не вмешивались, опасаясь за свою жизнь.

В результате беспорядков семь молодых людей пострадали, у двоих из которых ножевые ранения. Шесть из них были госпитализированы. Еще один пострадавший, который получил перелом носа, был осмотрен медиками на месте происшествия.

17 июля в ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Беспорядки в тюрьме произошли из-за столкновения между представителями клана и бразильской группировки «Первая столичная команда».