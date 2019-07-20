Прямой эфир

Правительство разрешило размещать осужденных в тюрьмах по месту проживания родных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России одобрило законопроект, который разрешает осужденным выбрать для отбывания наказания исправительное учреждение, расположенное в том регионе страны, где проживают их родственники. Об этом говорится в документе, опубликованном в субботу, 20 июля, на сайте кабмина.

Былое и тюрьмы: генерал Музраев вспомнил в камере о правах на защиту
Чиновники, силовики и бизнесмены в СИЗО начинают рассуждать о перестройке правовой системы страны

«Законопроект рассмотрен и одобрен 17 июня 2019 года на заседании Комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности», — указано в сообщении.

Отмечается, что для перевода в другую тюрьму осужденному необходимо будет подать письменное заявление. Кроме того, заявление может подать и родственник заключенного, однако только с его согласия. Просьба о переводе будет исполнена при наличии возможности размещения.

В начале июля сообщалось, что заключенные московских следственных изоляторов регулярно жалуются членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на то, что возможность посетить тюремные храмы появляется у них слишком редко из-за нехватки священников.

В связи с этим было направлено письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В настоящее время церковь уже планирует увеличить число священников для служения в московских следственных изоляторах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСИН предложила пересмотреть категории арестантов
Британские заключенные за хорошее поведение получат ключи от своей камеры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017