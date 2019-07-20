Правительство разрешило размещать осужденных в тюрьмах по месту проживания родных

Правительство России одобрило законопроект, который разрешает осужденным выбрать для отбывания наказания исправительное учреждение, расположенное в том регионе страны, где проживают их родственники. Об этом говорится в документе, опубликованном в субботу, 20 июля, на сайте кабмина.

«Законопроект рассмотрен и одобрен 17 июня 2019 года на заседании Комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности», — указано в сообщении.

Отмечается, что для перевода в другую тюрьму осужденному необходимо будет подать письменное заявление. Кроме того, заявление может подать и родственник заключенного, однако только с его согласия. Просьба о переводе будет исполнена при наличии возможности размещения.

В начале июля сообщалось, что заключенные московских следственных изоляторов регулярно жалуются членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на то, что возможность посетить тюремные храмы появляется у них слишком редко из-за нехватки священников.

В связи с этим было направлено письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В настоящее время церковь уже планирует увеличить число священников для служения в московских следственных изоляторах.